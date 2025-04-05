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05.04.2025  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 5 квітня

Увесь день у Харкові утримається хмарна погода. Без опадів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
5 квітня очікується хмарна погода, без опадів.
 
Вітер Південно-Західний 3,8 м/с.
 
Температура повітря вдень 16 – 18° тепла.
 
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Народні прикмети:

  • Птахи були носіями різних прикмет, у тому числі й погодних, тому у давнину, як тільки птахи повертались з теплих країв, селяни зазивали їх на ґанок, годували крихтами хліба, зернятками, насінням льону. 
  • Наші пращури помітили: якщо перелітні птахи летять дружними зграями, весна хорошою буде.
Тэги:  погода, харків
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