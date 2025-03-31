31.03.2025 21:37 Дмитро Колонєй
Ароматний запечений багет із часником та зеленню
Страва для любителів хрумкої випічки з насиченим смаком.
Як пише РЕДПОСТ
, ця закуска ідеально підходить до супів, салатів або як самостійна страва. Цей рецепт універсальний - можна експериментувати із зеленню (петрушка, базилік, кінза), додавати інші спеції або використовувати різні види сиру. Такий багет стане чудовим доповненням до вечері, ідеальною закускою для гостей або просто смачним перекушуванням.
Запечений багет із часником та зеленню
Продукти:
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1 багет (або міні-багети)
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1 пучок кропу
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1-2 головки часнику
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50 г вершкового масла
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1 ст. оливкової олії
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30 г пармезану (за бажанням)
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Сіль за смаком
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Ароматні трави та спеції за смаком
Покроковий процес приготування:
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Розігріти духовку до 200 °C.
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Головки часнику збризкати оливковою олією
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Загорнути у фольгу.
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Запікати близько 40 хвилин. Після запікання часник стане м'яким і набуде солодкуватий смак.
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Очистити запечений часник.
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Розім'яти його у пюре.
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Кріп дрібно нарізати.
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Змішати м'яке вершкове масло з часниковим пюре, кропом, сіллю, спеціями та ароматними травами.
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Розрізати багет уздовж, не доходячи до кінця.
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Поступово змастити половинки хліба приготовленою часниково-масляною сумішшю.
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Посипте багет тертим пармезаном.
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Запікати в розігрітій до 180 ° C духовці близько 10 хвилин, поки сир не розплавиться, а скоринка не стане хрусткою.
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Подавати такий багет можна у гарячому вигляді, як самостійну страву або доповнення до основних страв.
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Він відмінно поєднується з супами, салатами та м'ясними закусками.
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