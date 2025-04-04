04.04.2025 20:38 Дмитро Колонєй
В аварії на харківському перехресті загинули мотоцикліст та пасажирка авто
Харківські правоохоронці встановлюють обставини смертельного ДТП.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 4 квітня 2025 року близько 16:00 на проспекті Героїв Харкова 33-річний мотоцикліс проїжджав перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з автомобілем Toyota. Внаслідок ДТП водій мотоцикла помер на місці події, а травмована 44-річна пасажирка автівки померла у лікарні. Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харкові в смертельній аварії загинув
дідусь та поранено дитину.
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