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03.04.2025  19:23   Дмитро Колонєй

У Харкові в смертельній аварії загинув дідусь та поранено дитину

Патрульні Харкова розслідують ДТП, під час якої чоловік за кермом позашляховика врізався у легковик.

Загинув дідусь та рятують дитину через аварію JEEP Cherokee та Renault: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 3 квітня 2025 року близько 15:00 на автодорозі по вулиці Кільцевий шлях 25-річний водій JEEP Cherokee зіткнувся із автомобілем Renault під керуванням 72-річного водія. Літня людина загинула на місці ДТП, а пасажир автівки - хлопчик 12-14 років, доставлений у тяжкому стані до лікарні. 
 
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На місце події виїжджала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області. Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 
Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
 
Загинув дідусь та рятують дитину через аварію JEEP Cherokee та Renault: Новини Харкова
 
Загинув дідусь та рятують дитину через аварію JEEP Cherokee та Renault: Новини Харкова
 
Загинув дідусь та рятують дитину через аварію JEEP Cherokee та Renault: Новини Харкова
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав що рятувальники деблокували жінку з авто після аварії.
 
Тэги:  смерть, дтп, харків, аварія
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