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03.04.2025  18:49   Дмитро Колонєй

Американські партнери долучаться до будівництва підземних шкіл - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів у ефірі національного телемарафону.


Американські партнери долучаться до будівництва підземних шкіл - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов у телеефірі зазначив, що зараз з короткою робочою поїздкою перебуває в Далласі, де вже провів низку результативних зустрічей з представниками міста-партнера, зокрема з його мером Еріком Джонсоном, депутатами міської ради Далласа та українською діаспорою.
 
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«Обговорювали підтримку Харкова і зараз, і в майбутньому, коли війна закінчиться довгоочікуваним та довготривалим миром. Так, наші партнери готові фінансово долучитися до будівництва підземних шкіл. Впевнений, що Даллас буде надійним партнером Харкова у відбудові», - зазначив Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов провів робочу зустріч із мером Далласа.
 
Тэги:  ігор терехов, допомога, харків, інвестори, сша
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