03.04.2025 18:49 Дмитро Колонєй

Американські партнери долучаться до будівництва підземних шкіл - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів у ефірі національного телемарафону.



Американські партнери долучаться до будівництва підземних шкіл - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов у телеефірі зазначив, що зараз з короткою робочою поїздкою перебуває в Далласі, де вже провів низку результативних зустрічей з представниками міста-партнера, зокрема з його мером Еріком Джонсоном, депутатами міської ради Далласа та українською діаспорою.

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«Обговорювали підтримку Харкова і зараз, і в майбутньому, коли війна закінчиться довгоочікуваним та довготривалим миром. Так, наші партнери готові фінансово долучитися до будівництва підземних шкіл. Впевнений, що Даллас буде надійним партнером Харкова у відбудові», - зазначив Ігор Терехов.