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02.04.2025  09:30   Віталій Хіневич

Ігор Терехов провів робочу зустріч із мером Далласа

У часи війни особливо цінною є підтримка міст, які стали нашими побратимами саме в цей складний період. Даллас — одне з таких.

 
Про це сказав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Трохи більше ніж рік тому ми підписали угоду про партнерство, і сьогодні вперше зустрілися особисто з моїм колегою, мером Далласа Еріком Джонсоном.  
 
Даллас вже ухвалив декларацію про засудження російської агресії. Мер Джонсон вірить в Україну і вірить в українців. Він переконаний, що разом ми обов’язково відновимо довоєнний Харків.
 
Окремо торкнулися теми миру. Мир має бути справедливим і надійним, щоб гарантувати безпеку в довгостроковій перспективі. США відіграють у цьому процесі ключову роль і їхня допомога є життєво важливою для нас.  
 
Знаковим є і також те, що з минулого лютого в мерії Далласа висить прапор Харкова. І це ще одне свідчення того, що у нашого міста є справжні друзі, які завжди готові підтримати не лише словами, а й реальними справами.  
 
Попереду низка зустрічей та переговорів, але вже зараз очевидно: Даллас — наш надійний партнер. І я щиро за це вдячний», - сказав Ігор Терехов.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, Ігор Терехов повідомив, що кількість обстрілів міста у березні зросла вдвічі порівняно з лютим.
 
 
Тэги:  ігор терехов, харків
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