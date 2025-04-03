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03.04.2025  20:08   Дмитро Колонєй

Харківський трамвай змінить маршрут руху на Москалівці

Як ходитиме трамвай та тимчасовий автобус й скільки триватимуть зміни у русі, розповіли у харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.


Харківський трамвай змінить маршрут руху на Москалівці
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 4 по 11 квітня 2025 року, через ремонт трамвайної колії буде припинений рух трамваїв з 10:00 до 17:00 на 
  • вул. Молочній та 
  • вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського, 
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Трамвай №27 курсуватиме так:

 
  • розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове». 
 

Тимчасовий автобус №2 ходитиме таким чином:

 
  • вул. Власенка, 3 – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України»
 
 
Тэги:  транспорт, маршрут, харків, трамвай
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