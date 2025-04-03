03.04.2025 20:08 Дмитро Колонєй

Харківський трамвай змінить маршрут руху на Москалівці

Як ходитиме трамвай та тимчасовий автобус й скільки триватимуть зміни у русі, розповіли у харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.



Харківський трамвай змінить маршрут руху на Москалівці



вул. Молочній та

вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського,

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Трамвай №27 курсуватиме так:

розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».

Тимчасовий автобус №2 ходитиме таким чином:

вул. Власенка, 3 – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України»