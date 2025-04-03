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03.04.2025  20:42   Дмитро Колонєй

Заарештовано мешканку Харківщини, яка була у розшуку понад 10 років

Що зробила, де ховалася та як злодюга з Харківщини потрапила у руки закону розповіли у поліції.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині судитимуть мешканку Златопіля, яка у 2014 році жінка скоїла злочин, передбачений ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вона втекла до РФ, де і мешкала до теперішнього часу та перебувала у міжнародному розшуку понад 10 років. 
 
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19 березня 2025 року  35-річну жінку повернули в Україну серед полонених. Вона  була затримана. Відповідно до безстрокової ухвали Первомайського міськрайонного суду, порушницю затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 
 
Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Обвинувальний акт скеровано до суду. Їй загрожує тюремний строк до 8 років з конфіскацією майна.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ, писав, що на Харківщині застілля закінчилося трагедією.
 
Тэги:  кримінал, розшук, харків, наркотики
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