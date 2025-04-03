03.04.2025 20:42 Дмитро Колонєй

Заарештовано мешканку Харківщини, яка була у розшуку понад 10 років

Що зробила, де ховалася та як злодюга з Харківщини потрапила у руки закону розповіли у поліції.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині судитимуть мешканку Златопіля, яка у 2014 році жінка скоїла злочин, передбачений ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вона втекла до РФ, де і мешкала до теперішнього часу та перебувала у міжнародному розшуку понад 10 років.

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19 березня 2025 року 35-річну жінку повернули в Україну серед полонених. Вона була затримана. Відповідно до безстрокової ухвали Первомайського міськрайонного суду, порушницю затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Обвинувальний акт скеровано до суду. Їй загрожує тюремний строк до 8 років з конфіскацією майна.