    
Главная Новини Харкова Влада Хочу подякувати вам за те, що ви не втратили зв’язок з Харковом - Ігор Терехов
03.04.2025  21:30   

Хочу подякувати вам за те, що ви не втратили зв’язок з Харковом - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з представниками української діаспори, які активно допомагають Україні під час війни.


Хочу подякувати вам за те, що ви не втратили зв’язок з Харковом - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, під час заходу мер Харкова Ігор Терехов підкреслив, що допомога українців за кордоном є надзвичайно важливою для Харкова, адже завдяки їй місто отримує необхідні ресурси, а світ не забуває про виклики, з якими щодня стикаються його мешканці.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
«Я хочу подякувати вам за те, що ви не втратили зв’язок з Харковом. Ви залишаєтеся його частиною незалежно від того, де зараз перебуваєте. Про Харків сьогодні знає весь світ. І знаєте чому? Завдяки харків’янам, які з перших хвилин війни сказали: ми - українці, ми - нація, ми будемо відстоювати своє місто й Україну», - підсумував мер.
 
 
 
 
 
Тэги:  ігор терехов, допомога, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.04 Влада Не пробачимо. І не забудемо – Ігор Терехов про ворожі обстріли України 04.04 Влада Ігор Терехов зустрівся з Радою з міжнародних справ міст Даллас та Форт-Уерт 03.04 Надзвичайні події У Харкові постраждали діти через удар загарбників
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 