03.04.2025 21:30

Хочу подякувати вам за те, що ви не втратили зв’язок з Харковом - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з представниками української діаспори, які активно допомагають Україні під час війни.



Хочу подякувати вам за те, що ви не втратили зв’язок з Харковом - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , під час заходу мер Харкова Ігор Терехов підкреслив, що допомога українців за кордоном є надзвичайно важливою для Харкова, адже завдяки їй місто отримує необхідні ресурси, а світ не забуває про виклики, з якими щодня стикаються його мешканці.

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«Я хочу подякувати вам за те, що ви не втратили зв’язок з Харковом. Ви залишаєтеся його частиною незалежно від того, де зараз перебуваєте. Про Харків сьогодні знає весь світ. І знаєте чому? Завдяки харків’янам, які з перших хвилин війни сказали: ми - українці, ми - нація, ми будемо відстоювати своє місто й Україну», - підсумував мер.