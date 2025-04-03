03.04.2025 15:20 Віталій Хіневич
На Харківщині застілля закінчилося трагедією
Інцидент трапився ввечері 31 березня в одному з сіл Берестинського району.
На місці події правоохоронці встановили, що напередодні власник домоволодіння спільно з гостем вживали спиртні напої. Згодом між чоловіками виник словесний конфлікт, що переріс в бійку.
В результаті господар будинку наніс ножове поранення знайомому в живіт.
35-річного потерпілого госпіталізували, а 42-річного нападника правоохоронці затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі Берестинського райвідділу поліції повідомили фігурантові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Районним судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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