03.04.2025 10:40

На Харківщині жінку підозрюють у шахрайстві

22-річна зловмисниця з січня місяця на популярному інтернет-сайті безплатних оголошень розміщувала фейкові оголошення про здачу житла в оренду в місті Берестин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Основною умовою для потенційних орендарів була передплата. Отримавши кошти, жінка одразу зникала, припиняючи будь-який зв’язок із потерпілими.

Таким чином вона ошукала щонайменше 10 громадян, завдавши їм збитків на понад 35 тисяч гривень.

Слідчими Берестинського районного відділу поліції фігурантці повідомлено про підозру у скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці нагадують громадянам бути пильними при здійсненні фінансових операцій в мережі Інтернет, ретельно перевіряти інформацію про орендодавців та не перераховувати кошти наперед незнайомим особам.

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