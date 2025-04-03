    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині жінку підозрюють у шахрайстві
03.04.2025  10:40   

На Харківщині жінку підозрюють у шахрайстві

22-річна зловмисниця з січня місяця на популярному інтернет-сайті безплатних оголошень розміщувала фейкові оголошення про здачу житла в оренду в місті Берестин.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Основною умовою для потенційних орендарів була передплата. Отримавши кошти, жінка одразу зникала, припиняючи будь-який зв’язок із потерпілими. 
 
Таким чином вона ошукала щонайменше 10 громадян, завдавши їм збитків на понад 35 тисяч гривень.
 
Слідчими Берестинського районного відділу поліції фігурантці повідомлено про підозру у скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. 
 
Правоохоронці нагадують громадянам бути пильними при здійсненні фінансових операцій в мережі Інтернет, ретельно перевіряти інформацію про орендодавців та не перераховувати кошти наперед незнайомим особам.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у мешканки Харкова виявили заборонені речовини.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.04 Надзвичайні події Минулої доби в Харківській області сталася 31 пожежа в екосистемах 05.04 Надзвичайні події На Харківщині підлітки на мотоциклі потрапили в ДТП 05.04 Надзвичайні події Необережність під час куріння призвела до трагедії у Харківській області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 