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03.04.2025  11:15   Віталій Хіневич

У Харкові у порушника ПДР виявили посвідчення водія, яке мало ознаки підробки

2 березня ввечері, близько 17-ї години, на майдані Конституції патрульні виявили автомобіль Toyota, кермувальник якого здійснив зупинку з порушенням ПДР України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Чоловік надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі.
 
Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
 
"За використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ", - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині жінку підозрюють у шахрайстві.
 
Тэги:  події, харків
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