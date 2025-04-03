03.04.2025 10:05 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 3 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 3 квітня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 14

Золочів - 11

Богодухів - 13

Коломак - 11

Великий Бурлук - 13

Печеніги - 14

Слобожанське - 11

Куп’янськ - 10

Берестин - 10

Лозова - 13

Ізюм - 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 2 квітня 2025 року.