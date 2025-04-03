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03.04.2025  09:40   Віталій Хіневич

У прокуратурі показали наслідки атаки БпЛА на Харків та область

За даними слідства, 2 квітня у період з 21:45 до 22:30 збройні сили рф вчергове атакували ударними безпілотниками місто Харків.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Під прицілом був Київський район. Пошкоджено будівлі підприємств, приватні домоволодіння, підземний перехід. 
 
Також вчора орієнтовно о 22:35 БпЛА ворога вдарив по м. Дергачі. Дістав поранення 57-річний чоловік. Вибито вікна та пошкоджено фасади у будинках.  
 
За попередніми даними, для ударів російська армія використала БпЛА «Герань-2».
 
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова та Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч.1 ст. 438 КК України).
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 березня, вночі ворог завдав масованого удару БпЛА по місту Харкову.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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