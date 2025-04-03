03.04.2025 09:40 Віталій Хіневич
У прокуратурі показали наслідки атаки БпЛА на Харків та область
За даними слідства, 2 квітня у період з 21:45 до 22:30 збройні сили рф вчергове атакували ударними безпілотниками місто Харків.
Під прицілом був Київський район. Пошкоджено будівлі підприємств, приватні домоволодіння, підземний перехід.
Також вчора орієнтовно о 22:35 БпЛА ворога вдарив по м. Дергачі. Дістав поранення 57-річний чоловік. Вибито вікна та пошкоджено фасади у будинках.
За попередніми даними, для ударів російська армія використала БпЛА «Герань-2».
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова та Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч.1 ст. 438 КК України).
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писав, що 2 березня, вночі ворог
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