03.04.2025 09:15 Віталій Хіневич

Ігор Терехов виступив перед депутатами міськради Далласа

Харківський міський голова Ігор Терехов виступив з промовою на сесії міської ради Далласа (США).



Ігор Терехов виступив перед депутатами міськради Далласа



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Він розповів про виклики, з якими щодня стикається Харків через війну, та презентував стратегічні проєкти, спрямовані на забезпечення безпеки та стабільності міста.

Зокрема, Ігор Терехов наголосив, що однією з найгостріших проблем залишається житло: через воєнну агресію 160 тисяч харків’ян втратили свої домівки. Крім того, міський голова презентував проєкти метрошколи та підземних шкіл, які реалізуються в Харкові, а також розповів про створення автономного «енергетичного острова».

«Щодня Харків зазнає атак - ворог руйнує нашу інфраструктуру. Минулого року нам знищили всю енергогенерацію, і місто опинилося на межі катастрофи. Але ми вистояли. Тепер ми будуємо «енергетичний острів», щоб мати незалежне енергопостачання. Це питання виживання. Адже сьогодні в Харкові перебуває понад 1,3 мільйона осіб, серед яких - 206 тисяч вимушених переселенців. Ми повинні захистити їх і забезпечити всім необхідним», - зазначив міський голова.

Ігор Терехов подякував меру Далласа Еріку Джонсону, депутатам міськради, уряду США та всьому американському народові за підтримку України. Він висловив впевненість, що партнерство з міжнародною спільнотою допоможе Харкову вистояти і після перемоги відбудуватися як сучасне, стійке та комфортне для життя місто.

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