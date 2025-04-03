03.04.2025 08:40 Віталій Хіневич

Обстріли Харкова та області: оперативна інформація на ранок 3 квітня від ХОВА

Ворог знову здійснив масований удар безпілотниками по Харкову, а також обстрілював населені пункти в області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

23:40 - м. Харків. Влучання дроту в сходи підземного пішохідного переходу.

23:06 - м. Харків, Влучання в землю БпЛА на територію приватного домоволодіння, пошкодження скління вікон будинку.

23:03 - м. Харків. Внаслідок дронового удару горіла трава на взлітній смузі на площі 2 га.

22:38 - м. Дергачі. Пошкоджено приватний будинок. Постраждала 57-річний чоловік.

22:36 - м. Харків. Внаслідок обстрілу, виявлено уламки БПЛА типу «Шахед», пожежі немає. Пошкоджено 6 домоволодінь.

22:34 - с.Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу горіли залишки БПЛА на пл. 3 м.кв.

22:31 - м. Харків. Внаслідок влучання БпЛА горіло дерево на площі 0,5 м.кв. Пошкоджено приватний будинок.

19:00 - Куп'янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Андріївка. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль ВАЗ, 9 приватних будинків місцевий будинок культури по вул. Центральній. Постраждав 59-річний чоловік.

16:11 - м. Харків, влучання дрону в житловий 16-поверховий будинок. Влучання в стіну на рівні 8-го поверху будинку. Пошкоджено 6 автомобілів, стіна, фасади та скління 3-х будинків. Постраждало 5 осіб, у тому числі 10-річна дитина.

16:07 - Куп'янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Андріївка. Внаслідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 2 га.

15:28 - Куп'янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Садовод. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління будинку, гараж та господарчу споруду.

10:51 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Олександрівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ та у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 березня, починаючи з 21:45, протягом години окупанти завдали близько 14 ударів по Київському району.