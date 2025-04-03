    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ворог атакував Харків безпілотниками
03.04.2025  08:00   Віталій Хіневич

Ворог атакував Харків безпілотниками

2 березня, починаючи з 21:45, протягом години окупанти завдали близько 14 ударів по Київському району.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомив спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає РЕДПОСТ.
 
За його словами, точну кількість влучань можна буде назвати після огляду всіх місць подій за всіма заявами.
 
«Це вже 5 масований обстріл Харкова за цей тиждень. Для ударів ворог використав групу БпЛА «Герань-2». 
 
Влучення були більшою мірою по промисловій зоні. Також зафіксовано два влучання біля приватної житлової забудови.
 
Пошкоджено фасади будівель, вибито шибки та вікна. 
 
Також влучання було по відкритій місцевості та біля одного з цвинтарів центральної частини міста.
 
Травмованих немає. 
 
Є пошкодження місць цивільного користування, стовпів та світлофорів. За фактами військових злочинів відкрито кримінальні провадження», - повідомив Дмитро Чубенко.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 березня, вночі ворог завдав масованого удару БпЛА по місту Харкову.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.04 Надзвичайні події Окупанти вдарили дронами по Золочівській громаді 05.04 Надзвичайні події Ворог здійснив масовану атаку на населені пункти Дергачівщини 05.04 Надзвичайні події Харківщина на ранок 5 квітня: оперативна інформація від ХОВА
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 