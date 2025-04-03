03.04.2025 08:00 Віталій Хіневич

Ворог атакував Харків безпілотниками

2 березня, починаючи з 21:45, протягом години окупанти завдали близько 14 ударів по Київському району.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомив спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає РЕДПОСТ.

За його словами, точну кількість влучань можна буде назвати після огляду всіх місць подій за всіма заявами.

«Це вже 5 масований обстріл Харкова за цей тиждень. Для ударів ворог використав групу БпЛА «Герань-2».

Влучення були більшою мірою по промисловій зоні. Також зафіксовано два влучання біля приватної житлової забудови.

Пошкоджено фасади будівель, вибито шибки та вікна.

Також влучання було по відкритій місцевості та біля одного з цвинтарів центральної частини міста.

Травмованих немає.

Є пошкодження місць цивільного користування, стовпів та світлофорів. За фактами військових злочинів відкрито кримінальні провадження», - повідомив Дмитро Чубенко.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 березня, вночі ворог завдав масованого удару БпЛА по місту Харкову.