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03.04.2025  08:20   Віталій Хіневич

За добу на Харківщині зафіксовано 4 пожежі, які виникли через окупантів

Протягом доби з 2 по 3 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїзди.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу на Харківщині зафіксовано 4 пожежі, які виникли внаслідок бойових дій з боку країни агресора.
 
Вдень у Харкові ворожий безпілотник поцілив у шістнадцяти поверхівку. Внаслідок вибуху постраждали 5 людей, серед яких 10-річна дитина.
 
Пожежі не було. На місці події працювали 14 рятувальників та 4 одиниці техніки. Задіяні також підрозділи Нацполіції, комунальні служби та волонтери. Психологи ДСНС надавали допомогу людям. 
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 березня, починаючи з 21:45, протягом години окупанти завдали близько 14 ударів по Київському району.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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