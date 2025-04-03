03.04.2025 08:20 Віталій Хіневич

За добу на Харківщині зафіксовано 4 пожежі, які виникли через окупантів

Протягом доби з 2 по 3 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїзди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу на Харківщині зафіксовано 4 пожежі, які виникли внаслідок бойових дій з боку країни агресора.

Вдень у Харкові ворожий безпілотник поцілив у шістнадцяти поверхівку. Внаслідок вибуху постраждали 5 людей, серед яких 10-річна дитина.

Пожежі не було. На місці події працювали 14 рятувальників та 4 одиниці техніки. Задіяні також підрозділи Нацполіції, комунальні служби та волонтери. Психологи ДСНС надавали допомогу людям.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 березня, починаючи з 21:45, протягом години окупанти завдали близько 14 ударів по Київському району.