03.04.2025 15:00

Засуджено ворожого інформатора, який коригував удари рф по Харкову

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін позбавлення волі отримав ще один ворожий поплічник з Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, засуджений – 42-річний мешканець обласного центру, прихильник прокремлівської ідеології, який працював водієм-далекобійником.

Окупанти завербували його у квітні 2024 року через проросійські Телеграм-канали, де він публікував власні антиукраїнські коментарі.

За даними слідства, фігурант «зливав» ворогу розташування продовольчих складів Збройних Сил України на території Харкова.

Розвідінформація потрібна була рашистами для підготовки нових серій ракетно-бомбових ударів по Харкову.

Також, чоловік розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію рф проти України.

У своїх публікаціях у проросійських чатах він глорифікував російських військовослужбовців, які здійснюють збройну агресію, та поширював пропагандистські заклики до підтримки окупантів.

Кіберфахівці СБУ затримали ворожого інформатора у травні минулого року у власному помешканні.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому 5 з половиною років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Департаментом військової контррозвідки СБ України за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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