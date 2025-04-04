04.04.2025 19:43 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов зустрівся з Радою з міжнародних справ міст Даллас та Форт-Уерт

Мер Харкова Ігор Терехов провів зістріч із найбільшою некомерційною організацією у сфері міжнародних відносин в Америці.



Ігор Терехов зустрівся з Радою з міжнародних справ міст Даллас та Форт-Уерт



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов перебуває із віщитом до США. Радою з міжнародних справ міст з представниками якої зістрівся очільник міста, діє під егідою Державного департаменту та об’єднує дипломатів, науковців, підприємців і лідерів громад.

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"Я відчув щиру підтримку членів Ради та всіх присутніх, серед яких багато хто публічно виступає на боці нашої країни, просуває наші інтереси на різних рівнях і сприяє зміцненню стратегічного партнерства між Сполученими Штатами Америки та Україною.

Вдячний організаторам, модератору та всім, хто став частиною цього діалогу. Такі події ще раз доводять: світ не байдужий до нас.

Вірю, що саме так, через співпрацю і взаємодію, народжується нова глобальна єдність - основа миру, яка ґрунтується на спільних цінностях, довірі та повазі один до одного", - підсумував мер Харкова Ігор Терехов.