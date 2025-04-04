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04.04.2025  19:43   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов зустрівся з Радою з міжнародних справ міст Даллас та Форт-Уерт

Мер Харкова Ігор Терехов провів зістріч із найбільшою некомерційною організацією у сфері міжнародних відносин в Америці.


Ігор Терехов зустрівся з Радою з міжнародних справ міст Даллас та Форт-Уерт
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов перебуває із віщитом до США. Радою з міжнародних справ міст з представниками якої зістрівся очільник міста, діє під егідою Державного департаменту та об’єднує дипломатів, науковців, підприємців і лідерів громад.
 
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"Я відчув щиру підтримку членів Ради та всіх присутніх, серед яких багато хто публічно  виступає на боці нашої країни, просуває наші інтереси на різних рівнях і сприяє зміцненню стратегічного партнерства між Сполученими Штатами Америки та Україною.
 
 
Вдячний організаторам, модератору та всім, хто став частиною цього діалогу. Такі події ще раз доводять: світ не байдужий до нас.
 
 
 
Вірю, що саме так, через співпрацю і взаємодію, народжується нова глобальна єдність - основа миру, яка ґрунтується на спільних цінностях, довірі та повазі один до одного", - підсумував мер Харкова Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з представниками української діаспори, які активно допомагають Україні під час війни.
 
Тэги:  ігор терехов, співробітництво, харків
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