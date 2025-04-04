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04.04.2025  19:00   Дмитро Колонєй

В боях на Донеччині загинув нацгвардієць з Харківщини

Під час виконання бойового завдання було вбито молодшого сержанта батальйону оперативного призначення Романа Шелєхова з Харківщини.

Загинув в боях на Донеччині нацгвардієць з Харківщини: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, Роман Володимирович Шелєхов народився 18 жовтня1999 р. в селі Феськи, там закінчив місцеву школу, далі навчався в ПТУ і отримав професію електрозварника.
 
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Моллдий чоловік з перших днів війни добровольцем став до лав Збройних сил України. Мужньо бив ворога в складі Національної Гвардії України. Проте, на превеликий жаль,1 квітня 2025 року, бойове завдання стало для мешканця Харківщини останнім. В районі населеного пункту Удачне Покровського району Донецької області, він загинув.
 
Висловлюємо щирі співчуття дружині, мамі, двом сестричкам, побратимам та односельцям загиблого.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони зупинили спроби ворога просунутися поблизу трьох селищ  Харківщини.
 
Тэги:  смерть, некролог, харків, агрессия россии
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