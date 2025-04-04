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04.04.2025  17:00   Дмитро Колонєй

Сили оборони зупинили спроби ворога просунутися поблизу трьох селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Хакркову і області на 4 квітня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, обстрілами з території країни-агресорки загарбники руйнували прикордонну Тимофіївку Харківської області.
 
  • На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районах Вовчанська та у бік Кам’янки.
 
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  • На Куп’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві спроби противника просунутись уперед поблизу Загризового.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав що у Харкові відкрився Центр підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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