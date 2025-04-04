04.04.2025 17:00 Дмитро Колонєй
Сили оборони зупинили спроби ворога просунутися поблизу трьох селищ Харківщини
Оперативна ситуація по Хакркову і області на 4 квітня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, обстрілами з території країни-агресорки загарбники руйнували
прикордонну Тимофіївку Харківської області.
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На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районах Вовчанська та у бік Кам’янки.
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На Куп’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві спроби противника просунутись уперед поблизу Загризового.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав що у Харкові відкрився
Центр підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти.
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