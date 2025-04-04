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04.04.2025  17:38   Дмитро Колонєй

Фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожого БпЛА у харківський житловий будинок (фото)

Харківські і не тільки рятувальники також ліквідували велику пожежу й значні руйнації, під якими опинилися люди.

Завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожого БпЛА у житловий будинок фахівці ДСНС: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на місці влучання ворожого БПЛА працювали рятувальники Харківського, Луганського та Черкаського гарнізонів ДСНС, сапери, кінологи та психологи. Близько 100 співробітників ДСНС та 17 одиниць спеціальної техніки.
 
Завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожого БпЛА у житловий будинок фахівці ДСНС: Новини Харкова
 
Завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожого БпЛА у житловий будинок фахівці ДСНС: Новини Харкова
 
Завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожого БпЛА у житловий будинок фахівці ДСНС: Новини Харкова
 
Завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожого БпЛА у житловий будинок фахівці ДСНС: Новини Харкова
 
З-під уламків зруйнованих конструкцій житлового будинку деблоковано тіла чотирьох загиблих.
Всього росіяни своїм масованим обстрілом забрали життя 5 цивільних громадян. Ще 34 людини постраждали, з них один рятувальник.
Завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожого БпЛА у житловий будинок фахівці ДСНС: Новини Харкова
 
 
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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