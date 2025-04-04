04.04.2025 17:38 Дмитро Колонєй
Фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожого БпЛА у харківський житловий будинок (фото)
Харківські і не тільки рятувальники також ліквідували велику пожежу й значні руйнації, під якими опинилися люди.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, на місці влучання ворожого БПЛА працювали рятувальники Харківського, Луганського та Черкаського гарнізонів ДСНС, сапери, кінологи та психологи. Близько 100 співробітників ДСНС та 17 одиниць спеціальної техніки.
З-під уламків зруйнованих конструкцій житлового будинку деблоковано тіла чотирьох загиблих.
Всього росіяни своїм масованим обстрілом забрали життя 5 цивільних громадян. Ще 34 людини постраждали, з них один рятувальник.
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