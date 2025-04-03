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03.04.2025  17:43   Дмитро Колонєй

У Харкові відкрився Центр підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти

Стали відомі графіки роботи та контакти центрів, які допомагатимуть сім'ям у Харкові, Львові, Миколаєві та Вінниці.

Допомагати родинам військовополонених і зниклих безвісти буде Центр, який відкрився у місті: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові розпочав роботу Центр підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти, де громадяни зможуть отримати допомогу та необхідну інформацію
 
Харків, із міркувань безпеки адресу не розголошуємо, запис та деталі за тел.
  • +380664280401,
  • +380633113540,
  • +380931681851
 
Графік роботи центрів: понеділок-пʼятниця з 10:00 до 17:00. 
 
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Які фахівці допомагитмуть родинам у центрах підтримки 

  • регіональні представники Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин
  • головні спеціалісти Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
  • представники військових частин ЗСУ, НГУ, органів та підрозділів Держприкордонслужби, Національної поліції, ДСНС, в яких проходив службу зниклий безвісти чи полонений
  • співробітники Служби безпеки України
  • співробітники Служби зовнішньої розвідки
  • слідчі Національної поліції▪️фахівці з юридичної підтримки та психологічної допомоги 
 

Також створені центри у Львові, Миколаєві і Вінниці 

  • Львів, вул. Стрийська 83, тел. +380506948423, +380682362883
  • Вінниця, вул. Театральна, 10, тел. +380966396255, +380961348565
  • Миколаїв, із міркувань безпеки адресу не розголошуємо, запис та деталі за тел. +380668690554, +380668224702
 
Центри працюватимуть під час перехідного періоду, доки не будуть створені представництва (регіональні робочі групи) Координаційного штабу, або ж поки не відновлять свою роботу регіональні консультаційні центри Координаційного штабу.
 
Тэги:  допомога, родини, харків, агрессия россии
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