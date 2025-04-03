03.04.2025 17:43 Дмитро Колонєй
У Харкові відкрився Центр підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти
Стали відомі графіки роботи та контакти центрів, які допомагатимуть сім'ям у Харкові, Львові, Миколаєві та Вінниці.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у Харкові розпочав роботу Центр підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти, де громадяни зможуть отримати допомогу та необхідну інформацію
Харків, із міркувань безпеки адресу не розголошуємо, запис та деталі за тел.
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+380664280401,
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+380633113540,
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+380931681851
Графік роботи центрів: понеділок-пʼятниця з 10:00 до 17:00.
Які фахівці допомагитмуть родинам у центрах підтримки
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регіональні представники Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин
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головні спеціалісти Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
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представники військових частин ЗСУ, НГУ, органів та підрозділів Держприкордонслужби, Національної поліції, ДСНС, в яких проходив службу зниклий безвісти чи полонений
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співробітники Служби безпеки України
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співробітники Служби зовнішньої розвідки
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слідчі Національної поліції▪️фахівці з юридичної підтримки та психологічної допомоги
Також створені центри у Львові, Миколаєві і Вінниці
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Львів, вул. Стрийська 83, тел. +380506948423, +380682362883
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Вінниця, вул. Театральна, 10, тел. +380966396255, +380961348565
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Миколаїв, із міркувань безпеки адресу не розголошуємо, запис та деталі за тел. +380668690554, +380668224702
Центри працюватимуть під час перехідного періоду, доки не будуть створені представництва (регіональні робочі групи) Координаційного штабу, або ж поки не відновлять свою роботу регіональні консультаційні центри Координаційного штабу.
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