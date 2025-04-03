03.04.2025 17:43 Дмитро Колонєй

У Харкові відкрився Центр підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти

Стали відомі графіки роботи та контакти центрів, які допомагатимуть сім'ям у Харкові, Львові, Миколаєві та Вінниці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , у Харкові розпочав роботу Центр підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти, де громадяни зможуть отримати допомогу та необхідну інформацію

Харків, із міркувань безпеки адресу не розголошуємо, запис та деталі за тел.

+380664280401,

+380633113540,

+380931681851

Графік роботи центрів: понеділок-пʼятниця з 10:00 до 17:00.

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Які фахівці допомагитмуть родинам у центрах підтримки

регіональні представники Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

головні спеціалісти Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

представники військових частин ЗСУ, НГУ, органів та підрозділів Держприкордонслужби, Національної поліції, ДСНС, в яких проходив службу зниклий безвісти чи полонений

співробітники Служби безпеки України

співробітники Служби зовнішньої розвідки

слідчі Національної поліції▪️фахівці з юридичної підтримки та психологічної допомоги

Також створені центри у Львові, Миколаєві і Вінниці Львів, вул. Стрийська 83, тел. +380506948423, +380682362883

Вінниця, вул. Театральна, 10, тел. +380966396255, +380961348565

Миколаїв, із міркувань безпеки адресу не розголошуємо, запис та деталі за тел. +380668690554, +380668224702

Центри працюватимуть під час перехідного періоду, доки не будуть створені представництва (регіональні робочі групи) Координаційного штабу, або ж поки не відновлять свою роботу регіональні консультаційні центри Координаційного штабу.