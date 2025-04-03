    
Главная Фото ЖКГ У Харкові готуються до сезону фонтанів (фото)
03.04.2025  17:14   

У Харкові готуються до сезону фонтанів (фото)

Щовесни комунальники готують фонтани міста до літнього сезону. Роботи вже стартували на Дзеркальному струмені.

Харків, фонтан
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

"Це перший фонтан, до якого ми приступили. На нас чекає ще 15 фонтанів в різних районах міста. Роботи виконуються у рамках підготовки до сезону фонтанів. Треба почистити все від бруду, що назбирався за зиму, встановити обладнання, насоси. Далі почнеться наповнення чаші фонтану. Перевірять світове обладнання" - зазначив Андрій Кравченко, речник СКП «Харківзеленбуд».
 
Комунальники сподіваються, що безпекова ситуація дозволить втілити все заплановане. І вірять, що вже наступного сезону в мирному Харкові запрацюють усі міські фонтани на радість мешканців.


Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, фонтан
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.04 Влада Не пробачимо. І не забудемо – Ігор Терехов про ворожі обстріли України 05.04 Надзвичайні події Минулої доби в Харківській області сталася 31 пожежа в екосистемах 05.04 Надзвичайні події Окупанти вдарили дронами по Золочівській громаді
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 