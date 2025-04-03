03.04.2025 17:14

У Харкові готуються до сезону фонтанів (фото)

Щовесни комунальники готують фонтани міста до літнього сезону. Роботи вже стартували на Дзеркальному струмені.



Фото: Василь Голосний /



"Це перший фонтан, до якого ми приступили. На нас чекає ще 15 фонтанів в різних районах міста. Роботи виконуються у рамках підготовки до сезону фонтанів. Треба почистити все від бруду, що назбирався за зиму, встановити обладнання, насоси. Далі почнеться наповнення чаші фонтану. Перевірять світове обладнання" - зазначив Андрій Кравченко, речник СКП «Харківзеленбуд». Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ "Це перший фонтан, до якого ми приступили. На нас чекає ще 15 фонтанів в різних районах міста. Роботи виконуються у рамках підготовки до сезону фонтанів. Треба почистити все від бруду, що назбирався за зиму, встановити обладнання, насоси. Далі почнеться наповнення чаші фонтану. Перевірять світове обладнання" - зазначив Андрій Кравченко, речник СКП «Харківзеленбуд».

Комунальники сподіваються, що безпекова ситуація дозволить втілити все заплановане. І вірять, що вже наступного сезону в мирному Харкові запрацюють усі міські фонтани на радість мешканців.



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