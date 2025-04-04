04.04.2025 16:29 Дмитро Колонєй
Ворог пошкодив десятки будинків та вибив сотні вікон під час атаки минулої ночі у Харкові (фото)
Комунальні служби Харкова усувають наслідки удару росіян в ніч на 4 квітня 2025 року.
Як повідомляє РЕДПОСТ
в Новобаварському районі Харкова, через атаку ворога в ніч на 4 квітня 2025 року
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пошкоджено щонайменше 50 будівель
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вибито 745 вікон у квартирах та ще 117 - у місцях загального користування.
Фахівці вже закрили більше половини квартирних вікон. Роботи тривають. Зокрема, працівники КСП «Харківміськліфт» разом з енергетиками відновлюють подачу електроенергії та ремонтують пошкоджені електромережі, а спеціалісти КП «Харківжитлобуд» продовжують закривати контури.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що бригади комплексу «Харківводопостачання» напередодні провели низку відновлювальних заходів
у різних районах міста.
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