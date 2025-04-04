04.04.2025 16:29 Дмитро Колонєй

Ворог пошкодив десятки будинків та вибив сотні вікон під час атаки минулої ночі у Харкові (фото)

Комунальні служби Харкова усувають наслідки удару росіян в ніч на 4 квітня 2025 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ в Новобаварському районі Харкова, через атаку ворога в ніч на 4 квітня 2025 року

пошкоджено щонайменше 50 будівель

вибито 745 вікон у квартирах та ще 117 - у місцях загального користування.

Фахівці вже закрили більше половини квартирних вікон. Роботи тривають. Зокрема, працівники КСП «Харківміськліфт» разом з енергетиками відновлюють подачу електроенергії та ремонтують пошкоджені електромережі, а спеціалісти КП «Харківжитлобуд» продовжують закривати контури.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що бригади комплексу «Харківводопостачання» напередодні провели низку відновлювальних заходів у різних районах міста.