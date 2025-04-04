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04.04.2025  16:29   Дмитро Колонєй

Ворог пошкодив десятки будинків та вибив сотні вікон під час атаки минулої ночі у Харкові (фото)

Комунальні служби Харкова усувають наслідки удару росіян в ніч на 4 квітня 2025 року.

Пошкодив десятки будинків та вибив сотні вікон під час атаки минулої ночі: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ в Новобаварському районі Харкова, через атаку ворога в ніч на 4 квітня 2025 року  
 
  • пошкоджено щонайменше 50 будівель
  • вибито 745 вікон у квартирах та ще 117 - у місцях загального користування. 
Пошкодив десятки будинків та вибив сотні вікон під час атаки минулої ночі: Новини Харкова
 
Пошкодив десятки будинків та вибив сотні вікон під час атаки минулої ночі: Новини Харкова
 
Пошкодив десятки будинків та вибив сотні вікон під час атаки минулої ночі: Новини Харкова
 
Фахівці вже закрили більше половини квартирних вікон. Роботи тривають. Зокрема, працівники КСП «Харківміськліфт» разом з енергетиками відновлюють подачу електроенергії та ремонтують пошкоджені електромережі, а спеціалісти КП «Харківжитлобуд» продовжують закривати контури.
 
Пошкодив десятки будинків та вибив сотні вікон під час атаки минулої ночі: Новини Харкова
 
Пошкодив десятки будинків та вибив сотні вікон під час атаки минулої ночі: Новини Харкова
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що бригади комплексу «Харківводопостачання» напередодні провели низку відновлювальних заходів у різних районах міста.
 
Тэги:  обстріл, комунальники, харків
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