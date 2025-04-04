04.04.2025 10:50 Віталій Хіневич
У Харкові реконструюють водоводи
Бригади комплексу «Харківводопостачання» напередодні провели низку відновлювальних заходів у різних районах міста.
У Харкові реконструюють водоводи
Як зазначив заступник директора комплексу Микола Завада, зокрема, роботи проводилися на об'єктах водопровідного господарства в Шевченківському та Київському районах.
«Провели значних обсяг відновлювальних робіт на магістралі діаметром 1200 мм. Паралельно замінили три одиниці запірно-регулювальної арматури та два пожежні гідранти. Також провели ревізію та оновили зношене обладнання на насосній водопровідній станції», - повідомив Микола Завада.
За його словами, подачу води вже відновлено, зараз комунальники впорядковують територію.
Тим часом у Холодногірському районі бригади усунули складне пошкодження магістралі на вул. Алуштинській. Роботи проводилися без відключення послуги.
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