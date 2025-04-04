04.04.2025 09:16 Віталій Хіневич

У Харкові щонайменше 28 будівель пошкоджено ударами БпЛА

Унаслідок чергової атаки безпілотників, що сталася ввечері 3 квітня, у Новобаварському районі було пошкоджено щонайменше 28 будівель.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначив директор Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Юрій Сидоренко, російський агресор атакував шістьма дронами-камікадзе типу «Шахед». Загалом постраждали 35 осіб, серед них – діти.

Під удар потрапили три локації, зокрема двоповерховий житловий будинок. Вранці з-під завалів там деблокували тіло четвертого загиблого. Пошуково-рятувальна операція триває.

За словами Юрія Сидоренка, у трьох будинках пошкоджено конструктивні елементи. Загалом під час атаки було вибито понад 800 вікон. Комунальні служби ще вночі розпочали ліквідацію наслідків, наразі закрито вже третину пошкоджених контурів.

Крім того, кілька будинків залишилися без газу, тепла та електропостачання. Роботи з відновлення послуг тривають безперервно. Також фахівці продовжують обстежувати будівлі на наявність пошкоджень.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 3 квітня у період з 21:55 до 22:05 російська армія вчергове атакувала Харків ударними безпілотниками.