04.04.2025 09:50 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 4 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 4 квітня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 13

Золочів - 13

Богодухів - 13

Коломак - 10

Великий Бурлук - 11

Печеніги - 13

Слобожанське - 13

Куп’янськ - 11

Берестин - 10

Лозова - 11

Ізюм - 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 3 квітня 2025 року.