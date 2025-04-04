04.04.2025 10:05 Віталій Хіневич
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 3 квітня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2727 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Головний юрисконсульт – 80 410 грн.
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Лікар фізичної та реабілітаційної медицини – 56 000 грн.
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Економіст з планування – 30 000 грн.
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Інженер зі стандартизації – 26 200 грн.
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Судовий експерт – 25 000 грн.
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Глазурувальник – 20 000 грн.
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Тістороб – 19 980 грн.
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Машиніст тепловоза – 19 000 грн.
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Верхолаз – 15 000 грн.
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Палітурник – 12 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості необхідно звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів дивіться за посиланням.
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