04.04.2025 10:05 Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 3 квітня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2727 вакансій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:

Головний юрисконсульт – 80 410 грн.

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини – 56 000 грн.

Економіст з планування – 30 000 грн.

Інженер зі стандартизації – 26 200 грн.

Судовий експерт – 25 000 грн.

Глазурувальник – 20 000 грн.

Тістороб – 19 980 грн.

Машиніст тепловоза – 19 000 грн.

Верхолаз – 15 000 грн.

Палітурник – 12 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості необхідно звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.

Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів дивіться за посиланням.

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