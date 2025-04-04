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04.04.2025  10:05   Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 3 квітня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2727 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Головний юрисконсульт – 80 410 грн.
  • Лікар фізичної та реабілітаційної медицини – 56 000 грн.
  • Економіст з планування – 30 000 грн.
  • Інженер зі стандартизації – 26 200 грн.
  • Судовий експерт – 25 000 грн.
  • Глазурувальник – 20 000 грн.
  • Тістороб – 19 980 грн.
  • Машиніст тепловоза – 19 000 грн.
  • Верхолаз – 15 000 грн.
  • Палітурник – 12 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 
 
Із питань зайнятості необхідно звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:  0800 600 498; +38 (096) 055 48 69. 
 
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів дивіться за посиланням.
 
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Тэги:  робота, харків
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