04.04.2025 08:55 Віталій Хіневич

Особи загиблих при ударі БпЛА по Харкову встановлюються

3 квітня у період з 21:55 до 22:05 російська армія вчергове атакувала Харків ударними безпілотниками.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зафіксовано влучання БпЛА у підʼїзд двоповерхового житлового будинку, внаслідок чого відбулась пожежа. Травми різного ступеня тяжкості, гострий шок отримали шість людей, серед них 16-річна дівчина.

Знайдено обгорілі фрагменти тіл чотирьох загиблих. Їх особи встановлюються. За показаннями свідків, в одній з квартир, що була в епіцентрі удару, проживали чоловік, дружина та їх донька віком 12 років.

В іншому помешканні – 45-річний чоловік з матір’ю. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Один із БпЛА ворога поцілив у пʼятиповерховий житловий будинок, другий – неподалік у землю. Отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес 29 людей, серед яких дівчинка 12 років та хлопчик 9 років.

Попередньо встановлено, що військові рф застосували для ударів по Харкову БпЛА «Герань-2».

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК Украіни).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці показали кадри наслідків атаки ударних безпілотників у Харкові.