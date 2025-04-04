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04.04.2025  08:40   Віталій Хіневич

Харківщина на ранок 4 квітня: оперативна інформація від ХОВА

Окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову, а також обстрілювали населені пункти в області.

Місто Харків після атаки БпЛА. Фото надали у ХОВА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
03:26 - Куп'янський р-н, Шевченківська громада, с. Старовірівка. Внаслідок влучання БпЛА «Шахед» в недіючу складську будівлю птахоферми. 
 
03:05 - Куп'янський р-н, Шевченківська громада, с. Шевченкове. Внаслідок влучання БпЛА виникло загорання конструктивних елементів зруйнованої  складської будівлі на території недіючого підприємства на площі 50 м.кв. та сміття на площі 30 м.кв. Постраждало 2 особи. Пошкоджено скління вікон 10-ти житлових будинків через атаку БПЛА «Герань-2».
 
00:12 - Куп'янський р-н,  Куп'янська ТГ., м. Купʼянськ. Внаслідок обстрілу (попередньо РСЗВ «Ураган») пошкоджено приватне домоволодіння.
 
23:34 - Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Руські Тишки. Внаслідок обстрілу БПЛА (попередньо «Шахед») постраждав 50-річний чоловік.
 
22:18 - м. Харків, Новобаварський р-н.  Влучання в адміністративну будівлю. Загорання на третьому поверсі на пл. 20м.кв.
 
22:13 - м. Харків, Новобаварський р-н. Внаслідок влучання БПЛА «Герань-2» виникло загоряння 10-ти  автомобілей  та 2-х квартир на загальній площі 95м.кв. Постраждало 29 осіб, з них двоє дітей: 12 та 9 років. 
 
22:12 - м. Харків, Новобаварський р-н. Внаслідок влучання БПЛА «Герань-2» виникло загоряння даху, 4-х квартир на 1 та 2-му поверсі багатоквартиного будинку, та 3-х господарчих споруд на загальній пл. 500 м.кв. Постраждали 6 осіб з них 16-річна дівчина. З під завалів вилучено тіла трьох загиблих. 
 
18:14 - Харківський р-н, Дергачівська ТГ., с. Козача Лопань. Влучання КАБ в землю. Пошкоджено два приватних будинки, підземний газопровід низького тиску.
 
11:35 - Ізюмський р-н., Борівська ТГ., с. Маліївка. Внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджено дах приватного будинку. 
 
Минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири штурми, у бік Кам’янки та в районі Вовчанська.
 
На Куп’янському напрямку за минулу добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та в напрямку Нової Кругляківки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці показали кадри наслідків атаки ударних безпілотників у Харкові.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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