04.04.2025 08:40 Віталій Хіневич

Харківщина на ранок 4 квітня: оперативна інформація від ХОВА

Окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову, а також обстрілювали населені пункти в області.

Місто Харків після атаки БпЛА. Фото надали у ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

03:26 - Куп'янський р-н, Шевченківська громада, с. Старовірівка. Внаслідок влучання БпЛА «Шахед» в недіючу складську будівлю птахоферми.

03:05 - Куп'янський р-н, Шевченківська громада, с. Шевченкове. Внаслідок влучання БпЛА виникло загорання конструктивних елементів зруйнованої складської будівлі на території недіючого підприємства на площі 50 м.кв. та сміття на площі 30 м.кв. Постраждало 2 особи. Пошкоджено скління вікон 10-ти житлових будинків через атаку БПЛА «Герань-2».

00:12 - Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ., м. Купʼянськ. Внаслідок обстрілу (попередньо РСЗВ «Ураган») пошкоджено приватне домоволодіння.

23:34 - Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Руські Тишки. Внаслідок обстрілу БПЛА (попередньо «Шахед») постраждав 50-річний чоловік.

22:18 - м. Харків, Новобаварський р-н. Влучання в адміністративну будівлю. Загорання на третьому поверсі на пл. 20м.кв.

22:13 - м. Харків, Новобаварський р-н. Внаслідок влучання БПЛА «Герань-2» виникло загоряння 10-ти автомобілей та 2-х квартир на загальній площі 95м.кв. Постраждало 29 осіб, з них двоє дітей: 12 та 9 років.

22:12 - м. Харків, Новобаварський р-н. Внаслідок влучання БПЛА «Герань-2» виникло загоряння даху, 4-х квартир на 1 та 2-му поверсі багатоквартиного будинку, та 3-х господарчих споруд на загальній пл. 500 м.кв. Постраждали 6 осіб з них 16-річна дівчина. З під завалів вилучено тіла трьох загиблих.

18:14 - Харківський р-н, Дергачівська ТГ., с. Козача Лопань. Влучання КАБ в землю. Пошкоджено два приватних будинки, підземний газопровід низького тиску.

11:35 - Ізюмський р-н., Борівська ТГ., с. Маліївка. Внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджено дах приватного будинку.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири штурми, у бік Кам’янки та в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за минулу добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та в напрямку Нової Кругляківки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці показали кадри наслідків атаки ударних безпілотників у Харкові.