04.04.2025 08:15 Віталій Хіневич

Правоохоронці показали кадри наслідків атаки ударних безпілотників у Харкові

Через удари дронами по Харкову загинули чотири людини, ще 35 постраждали.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Ввечері 3 квітня військові рф атакували Харків ударними дронами типу «Герань-2».

Внаслідок влучання одного з БпЛА у житловий сектор зруйновано двоповерховий будинок, загинули четверо людей. Ще шестеро дістали поранення, зокрема неповнолітня дівчина та кілька людей похилого віку.

Ще два безпілотники вибухнули поблизу багатоквартирних будинків. Пошкоджено щонайменше шість багатоповерхівок, приватні домоволодіння та понад 15 автомобілів.

Постраждали 29 осіб, серед них - малолітні діти. Декілька людей зазнали поранень, решта перебуває у стані гострої стресової реакції.

На місці події поліцейські та рятувальники ліквідують наслідки обстрілу та надають допомогу громадянам.

За фактом воєнного злочину розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 квітня у період з 21:45 до 22:30 збройні сили рф вчергове атакували ударними безпілотниками Харків.