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04.04.2025  07:55   Віталій Хіневич

Атака БпЛА по Харкову: відомо про 4 загиблих

Увечері 3 квітня ворог атакував місто безпілотниками, через що є загиблі та постраждалі.


Фото ДСНС
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
Станом на ранок 4 квітня відомо про чотирьох загиблих та 35 поранених у Новобаварському районі внаслідок атаки ворожих безпілотників.
 
За інформацією рятувальників, унаслідок влучань у житлову забудову та адмінбудівлю виникли чотири осередки пожеж, які охопили понад 600 м².
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 квітня у період з 21:45 до 22:30 збройні сили рф вчергове атакували ударними безпілотниками Харків.
 
Одним з постраждалих об'єктів став підземний переход у Київському районі.
 
 
 

 

Тэги:  агрессия росии, харків
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