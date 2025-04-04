04.04.2025 07:55 Віталій Хіневич
Атака БпЛА по Харкову: відомо про 4 загиблих
Увечері 3 квітня ворог атакував місто безпілотниками, через що є загиблі та постраждалі.
Фото ДСНС
Станом на ранок 4 квітня відомо про чотирьох загиблих та 35 поранених у Новобаварському районі внаслідок атаки ворожих безпілотників.
За інформацією рятувальників, унаслідок влучань у житлову забудову та адмінбудівлю виникли чотири осередки пожеж, які охопили понад 600 м².
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писав, що 2 квітня у період з 21:45 до 22:30 збройні сили рф вчергове атакували
ударними безпілотниками Харків.
Одним з постраждалих об'єктів став підземний переход у Київському районі.
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