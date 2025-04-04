04.04.2025 15:48 Дмитро Колонєй

Хлопець хотів повіситися у харківській лісопосадці

Харківські поліцейські врятували молодика від непоправного кроку.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 4 квітня 2025 року у лісосмузі Шевченківського району правоохоронці розслідували злочинну справу, коли помітили чоловіка, який йшов лісопосадкою та дивно себе поводив.

Правоохоронці зупинили хлопця і під час спілкування з'ясували, що цей 22-річний молодик мав намір накласти на себе руки. При ньому була виявлена передсмертна записка та мотузка з уже сформованою петлею. Завдяки вчасному реагуванню поліцейських вдалося запобігти трагедії.Наразі життю хлопця нічого не загрожує. Його буде доставлено до медичного закладу.

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