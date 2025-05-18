18.05.2025 09:00 Дмитро Колонєй

Рятувальники Харківщини загасили 15 пожеж протягом доби

Оперативна ситуація по Харківщині на 18 травня 2025 року від ДСНС.



Рятувальники Харківщини загасили 15 пожеж протягом доби



Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 17 по 18 травня 2025 року рятувальники Харківщини здійснили 31 оперативний виїзд:

15 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

1 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

8 – на допомогу населенню;

1 – на перевірку місця обстрілу;

6 – інші виїзди.

За добу на Харківщині зафіксовано 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Чугуївському та Куп'янському районах області.

У с. Новоолександрівка Чугуївського району внаслідок обстрілу на території фермерського господарства горіла будівля майстерні на площі 50 м кв. та за межами господарства трава на площі 200 м кв. Постраждалих немає.

Вдень у с. Василенкове Куп'янського району внаслідок влучання БпЛА горіли гаражі на площі 400 м кв. та трава на площі 300 м кв.

Також у м. Куп'янськ внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи неексплуатуємої господарчої споруди на площі 300 м кв. Без постраждалих.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 159 одиниць вибухонебезпечних предметів.