18.05.2024 07:30 Рита Парфенова

18 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 18 травня музейні працівники всього світу відзначають своє професійне свято.





Міжнародний день музеїв з'явився у календарі 1977 року, коли на черговому засіданні Міжнародної ради музеїв було прийнято пропозицію російської організації про започаткування цього культурного свята. І з 1978 року цей день відзначається щорічно у понад 150 країнах.



У свято багато музеїв у різних країнах світу відчиняють свої двері для всіх бажаючих абсолютно безкоштовно, готують нові експозиції, тематичні лекції, екскурсії, наукові читання.



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18 травня рішенням Верховної Ради Криму 1994 р. встановлено як День пам'яті жертв депортації народів Криму. Цього дня 1944 року в Середню Азію з Криму було відправлено перший ешелон кримських татар, німців, вірмен, болгар, греків та інших народів, що населяють Крим.



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День резервіста України – молоде свято, яке було встановлене у 2019 році з метою показати важливу роль резервістів у справі захисту Вітчизни.

Православні свята

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святих отців семи вселенських соборів, мучеників Феодота Анкирського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини.

За Юліанським календарем, 18 травня православна церква вшановує мученицю Ірину Македонську.

Народні прикмети

Цього дня прийнято садити розсаду. Відповідно до прикмет, робити це найкраще жінкам. У народі казали, що так шкідники не займатимуть паростки, але не виключено, що це вигадали чоловіки.

Що не можна робити 18 травня

брехати та вести порожні розмови.

Також цього дня

У 1048 народився Омар Хайям, перський і таджицький поет, математик, філософ. Його рубаї (чотиривіршя) користуються всесвітньою популярністю.



1850 – народився Олівер Хевісайд, англійський математик, фізик, який передбачив існування іоносфери – верхніх шарів атмосфери Землі, що відбивають електромагнітні хвилі.



1921 – У Харкові на базі академії теоретичних знань було створено інститут народної освіти. Майбутній педагогічний.



1923 – французький інженер Антуан Барнай отримав патент на телефон із дисковим набором номера.



1927 – американська кінозірка Норма Талмадж випадково залишила відбиток своєї ноги на ділянці незастиглого асфальту на бульварі в Лос-Анджелесі, що наштовхнуло заповзятливих людей на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків ніг кінозірок.



1953 – американська льотчиця Жаклін Кохран стала першою у світі жінкою, яка подолала літаком звуковий бар'єр.



1955 – народився Юнь-Фат Чоу, китайсько-американський актор («Куленепробивний монах», «Анна і король», «Тигр, що крадеться, дракон, що причаївся»).



1961 – в Україні встановлені літературні премії імені Тараса Шевченка.



1962 – народилася Сандра (Сандра Лауер), німецька поп-співачка. На початку своєї кар'єри виступала у тріо Arabesque.



1972 – авіакатастрофа літака Ан-10А авіакомпанії Аерофлот, що здійснював рейс Москва (Внуково) - Харків. О 10:39 літак здійснив зліт з аеропорту Внуково. Політ проходив за сприятливих метеоумов. Об 11:44 на підльоті до аеропорту Харкова екіпаж підтвердив диспетчеру отриману вказівку на зниження до висоти 1500 м у район 3-го розвороту, посадковий курс 263°, і це був останній сеанс зв'язку з літаком. Об 11:53 мітка літака зникла з екрану радара. Під час зниження з висоти 4500 до 1500 м на висоті 1700 почалося руйнування літака. Уламки літака були виявлені за 20 км від аеродрому, в районі між с. Борщова та с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області. В авіакатастрофі загинуло 122 особи, зокрема відомий артист (пародист) Віктор Чистяков.



1997 – ірландка Бріджет Діррен отримала диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 року (світовий рекорд).



1999 – уряд Канади після річних дискусій заявив, що він не регулюватиме і не контролюватиме Інтернет у країні.



2005 – ратифікацією Оттавської конвенції Україна остаточно зобов'язалася позбутися п'ятого найбільшого арсеналу протипіхотних мін у світі.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Андрій, Давид, Діонісій, Іраклій, Клавдія, Матрона, Олександра, Павло, Петро, Симеон, Феодот, Христина, Юлія.

за Юліанським календарем: Адріан, Аріна, Іван, Ірина, Міхей, Яків.