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18.05.2025  16:29   Дмитро Колонєй

У Харкові знесуть десятки пошкоджених росіянами будинків

Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов.


У Харкові знесуть десятки пошкоджених росіянами будинків
Мер Харкова Ігор Терехов зазначив у телеефірі, що через удари ворога зазнали руйнацій різного ступеню понад 12 тис. міських будівель, передає РЕДПОСТ. В різних районах Харкова є житлові будинки, що потребують зносу, а на їхньому місці будуватимуться нові.
 
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«Загалом ми вимушені знести 30 багатоповерхових житлових будинків. Але це не остаточна цифра, бо потрібні подальші експертизи. Фахівці мають з’ясувати ступінь аварійності пошкоджених будівель, і вже на основі цих висновків ухвалюватимемо рішення далі», - зазначив Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов взяв участь у правовому форумі.
Тэги:  ігор терехов, будинки, харків, обстріл, агрессия россии
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