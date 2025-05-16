16.05.2025 18:30 Віталій Хіневич
Ігор Терехов взяв участь у правовому форумі
Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 16 травня, виступив на форумі «Міністерство юстиції як учасник судових проваджень».
Ігор Терехов взяв участь у правовому форумі
Захід організували Міністерство юстиції України, Верховний Суд, Другий апеляційний адміністративний суд та Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.
Форум зібрав фахівців з усієї країни для обговорення основних питань правозастосування в умовах воєнного стану. Учасники дискутували про санкційну політику, пільги для окремих категорій громадян, а також про роль Міністерства юстиції у судових провадженнях й адаптацію українського законодавства до європейських стандартів.
Під час виступу Ігор Терехов подякував організаторам за проведення цього заходу саме в Харкові, наголосивши, що місто залишається осередком права, науки та освітнього потенціалу, попри постійні виклики війни. Він висловив упевненість у важливості рішень, які тут ухвалюються, та ролі молоді у формуванні майбутнього правового ладу України.
«Я дуже вдячний за те, що цей форум проходить саме в Харкові. Бо це сигнал, що Харків, попри війну, живе, розвивається і продовжує бути правовою столицею України. Всі ті рішення, які ви ухвалюєте, мають реальний вплив на життя людей, на діяльність наших комунальних підприємств, на подальше майбутнє Харкова та України. І дуже важливо, щоб студенти, молоді фахівці теж були залучені до таких заходів. Адже саме вони - майбутнє нашої країни. Ми всі вкладаємо душу в молодь, особливо в такий складний час», - зазначив Ігор Терехов.
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писав, що Ігор Терехов обговорив
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