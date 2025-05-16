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16.05.2025  18:30   Віталій Хіневич

Ігор Терехов взяв участь у правовому форумі

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 16 травня, виступив на форумі «Міністерство юстиції як учасник судових проваджень».


Ігор Терехов взяв участь у правовому форумі
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Захід організували Міністерство юстиції України, Верховний Суд, Другий апеляційний адміністративний суд та Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.
 
Форум зібрав фахівців з усієї країни для обговорення основних питань правозастосування в умовах воєнного стану. Учасники дискутували про санкційну політику, пільги для окремих категорій громадян, а також про роль Міністерства юстиції у судових провадженнях й адаптацію українського законодавства до європейських стандартів.
 
Під час виступу Ігор Терехов подякував організаторам за проведення цього заходу саме в Харкові, наголосивши, що місто залишається осередком права, науки та освітнього потенціалу, попри постійні виклики війни. Він висловив упевненість у важливості рішень, які тут ухвалюються, та ролі молоді у формуванні майбутнього правового ладу України.
 
«Я дуже вдячний за те, що цей форум проходить саме в Харкові. Бо це сигнал, що Харків, попри війну, живе, розвивається і продовжує бути правовою столицею України. Всі ті рішення, які ви ухвалюєте, мають реальний вплив на життя людей, на діяльність наших комунальних підприємств, на подальше майбутнє Харкова та України. І дуже важливо, щоб студенти, молоді фахівці теж були залучені до таких заходів. Адже саме вони - майбутнє нашої країни. Ми всі вкладаємо душу в молодь, особливо в такий складний час», - зазначив Ігор Терехов.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов обговорив підтримку Харкова з представником Європейської Комісії.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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