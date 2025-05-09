09.05.2025 14:55 Віталій Хіневич

Ігор Терехов обговорив підтримку Харкова з представником Європейської Комісії

Харківський міський голова Ігор Терехов провів перемовини з головою Представництва Європейської Комісії в Мюнхені Вольфгангом Бюхерлем.



Ігор Терехов обговорив підтримку Харкова з представником Європейської Комісії



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зустріч відбулася в офісі мера міста Нюрнберг Маркуса Кьоніга. Під час перемовин обговорювалися питання післявоєнного відновлення Харкова, залучення міжнародної допомоги та важливість прямої співпраці між європейськими інституціями і муніципалітетами.

Ігор Терехов наголосив на необхідності прямої взаємодії міст з міжнародними партнерами задля оперативного вирішення нагальних питань.

«Під час війни міста несуть величезне навантаження, і самостійно впоратися з ним неможливо. Харкову вже зараз потрібно понад 10 млрд євро на відновлення інфраструктури, житла, транспорту, закладів освіти й медицини. Без підтримки міжнародних партнерів, зокрема Європейського Союзу, ці виклики не подолати. Дуже важливо, щоб міста мали прямий контакт з міжнародними організаціями, - це дозволяє швидко діяти та досягати результатів», - зазначив міський голова.

Вольфганг Бюхерл повідомив, що Європейський Союз націлений на поглиблення співпраці з регіонами та містами. Крім того, він підтвердив довгострокову підтримку України.

«Євросоюз зараз на боці України і залишатиметься на її боці й надалі - не лише під час війни, але й після її завершення, в період відбудови. Перспектива членства України в ЄС - одна з головних тем», - підкреслив він.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов виступив у міській раді Нюрнберга.