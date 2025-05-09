    
Главная Новини Харкова Влада Ігор Терехов обговорив підтримку Харкова з представником Європейської Комісії
09.05.2025  14:55   Віталій Хіневич

Ігор Терехов обговорив підтримку Харкова з представником Європейської Комісії

Харківський міський голова Ігор Терехов провів перемовини з головою Представництва Європейської Комісії в Мюнхені Вольфгангом Бюхерлем.


Ігор Терехов обговорив підтримку Харкова з представником Європейської Комісії
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зустріч відбулася в офісі мера міста Нюрнберг Маркуса Кьоніга. Під час перемовин обговорювалися питання післявоєнного відновлення Харкова, залучення міжнародної допомоги та важливість прямої співпраці між європейськими інституціями і муніципалітетами.
 
Ігор Терехов наголосив на необхідності прямої взаємодії міст з міжнародними партнерами задля оперативного вирішення нагальних питань.
 
«Під час війни міста несуть величезне навантаження, і самостійно впоратися з ним неможливо. Харкову вже зараз потрібно понад 10 млрд євро на відновлення інфраструктури, житла, транспорту, закладів освіти й медицини. Без підтримки міжнародних партнерів, зокрема Європейського Союзу, ці виклики не подолати. Дуже важливо, щоб міста мали прямий контакт з міжнародними організаціями, - це дозволяє швидко діяти та досягати результатів», -  зазначив міський голова.
 
Вольфганг Бюхерл повідомив, що Європейський Союз націлений на поглиблення співпраці з регіонами та містами. Крім того, він підтвердив довгострокову підтримку України.
 
«Євросоюз зараз на боці України і залишатиметься на її боці й надалі - не лише під час війни, але й після її завершення, в період відбудови. Перспектива членства України в ЄС - одна з головних тем», - підкреслив він.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов виступив у міській раді Нюрнберга.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.05 Надзвичайні події На Харківщині вилучили 440 літрів алкоголю без акцизних марок 09.05 Дороги та транспорт Харків отримав партію тролейбусів від чеського Брно (фото) 09.05 Суспільство Прокуратура вимагає відновити територію біля гуртожитку «Гігант» — пам’ятки архітектури у центрі Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 