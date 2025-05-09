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09.05.2025  15:21   Рита Парфенова

Окупанти втратили понад 80 солдатів і 88 одиниць техніки на Харківському напрямку

Оперативна ситуація в зоні відповідальності ОТУ "Харків" залишається складною. Противник продовжує активні атаки, але зазнає суттєвих втрат у живій силі та техніці.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9 травня ситуація в зоні оперативно-тактичного угруповання "Харків" істотно не змінилася — бойові дії залишаються інтенсивними та напруженими.

Протягом минулої доби російські війська здійснили 451 обстріл позицій українських захисників і використали 92 дрони-камікадзе. Чотири атаки окупанти спрямували на позиції Сил оборони в районі Вовчанська.

Українські підрозділи продовжують завдавати втрат противнику. За останню добу знищено або поранено 82 окупанти, з них 32 — безповоротні втрати. Також російська армія втратила 88 одиниць озброєння та техніки, серед яких:

  • бойова броньована машина;
  • артилерійський засіб;
  • засіб радіоелектронної боротьби;
  • 12 одиниць спеціальної техніки;
  • 12 автомобілів;
  • 61 безпілотник.

Крім того, українські військові ліквідували 73 укриття, обладнані для особового складу ворога, і два склади з боєприпасами.

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Раніше РЕДПОСТ писав, скільки за добу в зоні ОТУ «Харків» було ліквідовано окупантів та знищено одиниць техніки.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
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