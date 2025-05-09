Окупанти втратили понад 80 солдатів і 88 одиниць техніки на Харківському напрямку

Оперативна ситуація в зоні відповідальності ОТУ "Харків" залишається складною. Противник продовжує активні атаки, але зазнає суттєвих втрат у живій силі та техніці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9 травня ситуація в зоні оперативно-тактичного угруповання "Харків" істотно не змінилася — бойові дії залишаються інтенсивними та напруженими.
Протягом минулої доби російські війська здійснили 451 обстріл позицій українських захисників і використали 92 дрони-камікадзе. Чотири атаки окупанти спрямували на позиції Сил оборони в районі Вовчанська.
Українські підрозділи продовжують завдавати втрат противнику. За останню добу знищено або поранено 82 окупанти, з них 32 — безповоротні втрати. Також російська армія втратила 88 одиниць озброєння та техніки, серед яких:
Крім того, українські військові ліквідували 73 укриття, обладнані для особового складу ворога, і два склади з боєприпасами.
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Раніше РЕДПОСТ писав, скільки за добу в зоні ОТУ «Харків» було ліквідовано окупантів та знищено одиниць техніки.
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Захочеться діяти самостійно та творчо, рутинні справи не приваблюватимуть. Переговори краще перенести на інший день.
У Харкові пануватиме суцільна хмарність. У першій половині дня істотних опадів не очікується. Дощ розпочнеться вдень і триватиме до вечора, подекуди — зливового характеру.
День Європи відзначається щорічно 9 травня і є символом єдності та миру у Європі.
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