09.05.2025 15:54 Рита Парфенова

KharkivMusicFest-2025: у травневих концертах звучать пам’ять і надія

У травні в Харкові відбудуться дві події KharkivMusicFest, що поєднують пам’ять і надію: показ фільмів 1920–30-х з живим музичним супроводом та виступ Дитячого симфонічного оркестру. Обидва заходи — безкоштовні, за попередньою реєстрацією.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у травні KharkivMusicFest-2025 представить дві символічні події — харківську прем’єру міжнародного проєкту «Міські симфонії» та концерт Дитячого симфонічного оркестру. Обидва заходи втілюють головну ідею фестивалю — Харків як місто життя, культури та спротиву.

Події відбудуться 11 та 13 травня у безпечних умовах. Вхід вільний, за умови попередньої реєстрації. Організатор фестивалю — Фонд громади Харкова «Толока».

11 травня — КОД_ДОСВІД: «Міські симфонії»

Цього дня день харків’яни вперше побачать міжнародний проєкт «Міські симфонії», створений австрійською асоціацією Frontier Art Collective. У його основі — німа хроніка Харкова та Відня 1920–30-х років, знята у жанрі «міських симфоній». Це особливий стиль документального кіно, що показує життя великих міст через візуальні поеми.

У стрічках — ритм старих вулиць, обличчя мешканців, архітектура і технічний прогрес того часу. Ці фільми є своєрідним кодом доби, що перегукується із сьогоденням Харкова — міста, яке переживає виклики війни, але зберігає дух і характер.

Показ супроводжуватиметься живою музикою. Імпровізаційний супровід створять:

Флоріан К. Райтнер (Австрія) — органіст, композитор, знаний своїми творами для німого кіно та імпровізаційною технікою. Його роботи звучали на міжнародних фестивалях, а ансамбль Narrativ поєднує класику, джаз і новітні музичні технології ;

(Австрія) — органіст, композитор, знаний своїми творами для німого кіно та імпровізаційною технікою. Його роботи звучали на міжнародних фестивалях, а ансамбль Narrativ поєднує класику, джаз і новітні музичні технології Сергій Давидов — український джазовий піаніст, композитор і аранжувальник;

— український джазовий піаніст, композитор і аранжувальник; Денис Мороз — мультиінструменталіст.

Концепцію події розробила Ольга Болібок — українська дослідниця культури, кураторка міжнародних міждисциплінарних проєктів.

13 травня — КОД_НАДІЯ: Концерт Дитячого симфонічного оркестру KharkivMusicFest

У другій події фестивалю візьме участь Дитячий симфонічний оркестр KharkivMusicFest, створений у 2018 році. Його місія — допомогти талановитим дітям Харкова розвиватися в атмосфері творчої взаємодії та підтримки.

У 2025 році цей колектив став важливим соціальним явищем: це голос молодого покоління, яке вчиться мріяти й творити в умовах війни. Виступ оркестру — це і музичне досягнення, і символ сили духу.

У програмі концерту прозвучать твори:

Арканджело Кореллі — Concerto Grosso Op.6, №8;

Антоніо Вівальді — Концерт №4 f-moll «Зима». Солістка: Марія Однолькіна;

Марія Терезія фон Парадіс — Сициліана. Солістка: Маргарита Волікова;

Юрій Шевченко — Ми Є! для скрипки та струнного оркестру. Солістка: Варвара Касьянова;

Каміль Сен-Санс — Романс Op. 36. Соліст: Савєлій Чернявський;

Каміль Сен-Санс — «Слон». Соліст: Артур Сугатов;

Томазо Альбіноні — Концерт для труби до мажор (3 частини). Соліст: Андрій Москалик.

Диригент: Юрій Яковенко

Солісти: юні музиканти — скрипалі, валторніст, контрабасист і трубач.

Виконавча директорка KharkivMusicFest Марія Горбонос підкреслює, що обидві події фестивалю — премʼєра «Міських симфоній» і виступ Дитячого симфонічного оркестру — об’єднані спільною ідеєю: «Харків як місто життя, творчості та спротиву». За її словами, «одна подія переносить нас у 1920–30-ті — у ритм старого міста, життя якого зберігається у людській пам’яті, зафільмоване на плівку. Інша — демонструє дихання сьогоднішнього Харкова, у якому звучить музика наших дітей, які зростають під час війни, але не втрачають наснаги, щоб мріяти й грати». Вона також додає: «Обидві події показують, як мистецтво допомагає нам пам’ятати, відчувати й бути разом, навіть у складні часи. Ми впевнені: такі ініціативи — важливий внесок у музичне, культурне, духовне відродження Харкова».

Усі події безкоштовні, але потребують попередньої реєстрації. Місця проведення облаштовані відповідно до вимог безпеки. Детальна програма — на офіційній сторінці фестивалю.

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