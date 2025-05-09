09.05.2025 16:29 Рита Парфенова

Поліція Харківщини задокументувала спробу дати 10 тисяч гривень хабаря за уникнення відповідальності

52-річний водій мотоцикла, зупинений у Чугуївському районі за порушення ПДР, намагався відкупитися від поліції грошима. Чоловік був п’яним і не мав посвідчення водія.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У квітні цього року в одному з сіл Чугуївського району працівники відділу реагування патрульної поліції зупинили водія мотоцикла, який порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки інспектори виявили, що 52-річний чоловік має явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Також з’ясувалося, що він ніколи не отримував посвідчення водія і, відповідно, не мав права керувати транспортним засобом.

Під час складання адміністративних матеріалів порушник запропонував поліцейським 10 тисяч гривень неправомірної вигоди, намагаючись уникнути відповідальності.

Інспектори кілька разів попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за подібні дії, однак він продовжував наполягати. Для фіксації факту злочину на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Поліція склала на чоловіка адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп’яніння) та ч. 2 ст. 126 (керування особою, яка не має права керування) КУпАП.

Окрім цього, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України — за фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі. 8 травня чоловікові повідомили про підозру.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що У Харківській області водій авто з явними ознаками алкогольного сп’яніння пропонував хабаря правоохоронцям.