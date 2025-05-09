На Харківському напрямку тривають бої поблизу Вовчанська

Сили оборони України стримують дві атаки російських військ у районі Вовчанська.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Українські захисники продовжують стримувати ворога на Харківському напрямку. Наразі в районі Вовчанська тривають два бойові зіткнення – Сили оборони України відбивають атаки російських військ.
На Куп’янському напрямку протягом поточної доби противник не проводив активних наступальних дій.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку протягом минулої доби російські війська здійснили 451 обстріл позицій українських захисників і використали 92 дрони-камікадзе.
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Захочеться діяти самостійно та творчо, рутинні справи не приваблюватимуть. Переговори краще перенести на інший день.
У Харкові пануватиме суцільна хмарність. У першій половині дня істотних опадів не очікується. Дощ розпочнеться вдень і триватиме до вечора, подекуди — зливового характеру.
День Європи відзначається щорічно 9 травня і є символом єдності та миру у Європі.
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