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09.05.2025  16:56   Рита Парфенова

На Харківському напрямку тривають бої поблизу Вовчанська

Сили оборони України стримують дві атаки російських військ у районі Вовчанська.

війна в україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Українські захисники продовжують стримувати ворога на Харківському напрямку. Наразі в районі Вовчанська тривають два бойові зіткнення – Сили оборони України відбивають атаки російських військ.

На Куп’янському напрямку протягом поточної доби противник не проводив активних наступальних дій.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку протягом минулої доби російські війська здійснили 451 обстріл позицій українських захисників і використали 92 дрони-камікадзе.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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