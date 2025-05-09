09.05.2025 16:56 Рита Парфенова

На Харківському напрямку тривають бої поблизу Вовчанська

Сили оборони України стримують дві атаки російських військ у районі Вовчанська.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Українські захисники продовжують стримувати ворога на Харківському напрямку. Наразі в районі Вовчанська тривають два бойові зіткнення – Сили оборони України відбивають атаки російських військ.

На Куп’янському напрямку протягом поточної доби противник не проводив активних наступальних дій.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку протягом минулої доби російські війська здійснили 451 обстріл позицій українських захисників і використали 92 дрони-камікадзе.