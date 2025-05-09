09.05.2025 17:35 Рита Парфенова

Прокуратура вимагає відновити територію біля гуртожитку «Гігант» — пам’ятки архітектури у центрі Харкова

Будівельні роботи біля «Гуртожитку «Гігант» проводилися без дозволів, із самочинною надбудовою двох поверхів та встановленням паркану. Прокуратура вимагає знести незаконні об’єкти та відновити охоронну зону.

Як повідомляє РЕДПОСТ, прокуратура домагається відновлення території пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення — гуртожитку «Гігант», розташованого на вулиці Григорія Сковороди в Харкові.

Київська окружна прокуратура міста Харкова подала позов до суду в інтересах держави — зокрема Міністерства освіти і науки України, Харківської міської ради, ХОВА та її департаменту культури. Позов спрямований проти фізичної особи — замовника будівництва, і стосується вимоги знести самовільно збудований паркан, а також перебудувати об’єкт реконструкції, що був зведений із порушенням вимог охорони культурної спадщини.

Суд уже задовольнив заяву прокуратури про заборону проведення будь-яких будівельних робіт на об’єкті.

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Як встановило слідство, у 2019 році фізособа придбала землю та дві одноповерхові будівлі кафе біля пам’ятки. У 2021 році власник розпочав реконструкцію, зокрема здійснивши надбудову двох поверхів.

Роботи проводились без погодження з Міністерством культури та Департаментом культури і туризму ХОВА, що суперечить ст. 5 та 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини». Також на території самовільно звели паркан, зайнявши землю, що належить територіальній громаді міста.

На сьогодні у справі відкрито судове провадження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Ігор Терехов дав завдання керівництву Департамента інспекційної роботи зупинити будівництво біля гуртожитку «Гігант».