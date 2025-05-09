Харків отримав партію тролейбусів від чеського Брно (фото)

У межах співпраці з містом-побратимом Брно Харків отримав шість сучасних тролейбусів із низькою підлогою. Ще 14 одиниць надійдуть найближчим часом.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, Харків отримав чергову партію допомоги від свого міста-побратима — Брно (Чеська Республіка). Місто передало шість тролейбусів, які нещодавно використовувалися в чеському транспортному русі.
Передача рухомого складу відбулася завдяки домовленості Харківського міського голови Ігоря Терехова з міською владою Брно.
Як повідомив заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Володимир Матяс, Харків незабаром отримає ще 14 тролейбусів такого ж типу.
«Ці тролейбуси — з низькою підлогою, тобто відповідають сучасним стандартам. Після низки технічних процедур, зокрема ревізії обладнання та стажування водіїв, транспорт буде готовий виїхати на маршрути. Він вийде на лінії в центрі міста, на Салтівці та в районі Нових Будинків», — зазначив посадовець.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків уже отримував трамваї та тролейбуси завдяки співпраці з Брненською транспортною компанією (DPMB). Частина цієї техніки вже працює на міських маршрутах.
Комментариев: 0
Захочеться діяти самостійно та творчо, рутинні справи не приваблюватимуть. Переговори краще перенести на інший день.
У Харкові пануватиме суцільна хмарність. У першій половині дня істотних опадів не очікується. Дощ розпочнеться вдень і триватиме до вечора, подекуди — зливового характеру.
День Європи відзначається щорічно 9 травня і є символом єдності та миру у Європі.
влажность:
давление:
ветер: