09.05.2025 18:09

Харків отримав партію тролейбусів від чеського Брно (фото)

У межах співпраці з містом-побратимом Брно Харків отримав шість сучасних тролейбусів із низькою підлогою. Ще 14 одиниць надійдуть найближчим часом.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, Харків отримав чергову партію допомоги від свого міста-побратима — Брно (Чеська Республіка). Місто передало шість тролейбусів, які нещодавно використовувалися в чеському транспортному русі.

Передача рухомого складу відбулася завдяки домовленості Харківського міського голови Ігоря Терехова з міською владою Брно.

Як повідомив заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Володимир Матяс, Харків незабаром отримає ще 14 тролейбусів такого ж типу.

«Ці тролейбуси — з низькою підлогою, тобто відповідають сучасним стандартам. Після низки технічних процедур, зокрема ревізії обладнання та стажування водіїв, транспорт буде готовий виїхати на маршрути. Він вийде на лінії в центрі міста, на Салтівці та в районі Нових Будинків», — зазначив посадовець.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків уже отримував трамваї та тролейбуси завдяки співпраці з Брненською транспортною компанією (DPMB). Частина цієї техніки вже працює на міських маршрутах.