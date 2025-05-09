На Харківщині вилучили 440 літрів алкоголю без акцизних марок

У селищі Сахновщина поліцейські зупинили автомобіль із 440 літрами нелегального алкоголю. Продукція була без акцизних марок — водія притягнули до відповідальності.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині поліцейські задокументували факт незаконного перевезення великої партії алкоголю без акцизних марок.
Інцидент стався під час патрулювання в селищі Сахновщина. Дільничний офіцер поліції разом із поліцейським офіцером громади зупинили автомобіль, за кермом якого перебував мешканець Харкова.
Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили алкогольні вироби в тетрапаках, на яких були відсутні акцизні марки встановленого зразка.
Загальний обсяг вилученої продукції склав 440 літрів.
За результатами перевірки водія притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення — за зберігання або транспортування алкогольних напоїв без марок акцизного збору.
Матеріали за фактом правопорушення передані до суду.
Комментариев: 0
Захочеться діяти самостійно та творчо, рутинні справи не приваблюватимуть. Переговори краще перенести на інший день.
У Харкові пануватиме суцільна хмарність. У першій половині дня істотних опадів не очікується. Дощ розпочнеться вдень і триватиме до вечора, подекуди — зливового характеру.
День Європи відзначається щорічно 9 травня і є символом єдності та миру у Європі.
влажность:
давление:
ветер: