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09.05.2025  18:44   Рита Парфенова

На Харківщині вилучили 440 літрів алкоголю без акцизних марок

У селищі Сахновщина поліцейські зупинили автомобіль із 440 літрами нелегального алкоголю. Продукція була без акцизних марок — водія притягнули до відповідальності.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині поліцейські задокументували факт незаконного перевезення великої партії алкоголю без акцизних марок.

Інцидент стався під час патрулювання в селищі Сахновщина. Дільничний офіцер поліції разом із поліцейським офіцером громади зупинили автомобіль, за кермом якого перебував мешканець Харкова.

Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили алкогольні вироби в тетрапаках, на яких були відсутні акцизні марки встановленого зразка.

Загальний обсяг вилученої продукції склав 440 літрів.

За результатами перевірки водія притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення — за зберігання або транспортування алкогольних напоїв без марок акцизного збору.

Матеріали за фактом правопорушення передані до суду.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині викрито схему незаконного збуту підробного алкоголю та тютюнових виробів.

 

Тэги:  алкоголь, харків
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