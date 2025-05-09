09.05.2025 19:40 Рита Парфенова

«Рух почався» – прем’єра фільму бригади «Хартія» про звільнення «Берліна» на Харківщині

13-та бригада НГУ «Хартія» представила документальний фільм про звільнення понад 200 гектарів території на північ від Липців. У стрічці показані всі етапи наступальної операції – від планування до боїв на передовій.

Як повідомляє РЕДПОСТ, до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні українські воїни з 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» провели знакову наступальну операцію на північ від Липців у Харківській області. Саме цей лісовий масив російські окупанти – сучасні спадкоємці нацистського режиму – цинічно називали «Берлін».

У взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України гвардійці «Хартії» звільнили понад 2 мільйони квадратних метрів (більше 200 гектарів) української території. Наступ тривав п’ять з половиною місяців – із листопада 2024 року.

Завдяки професійним і злагодженим діям українських військових ворога вдалося відтіснити далі від Харкова та повернути під контроль стратегічно важливу природну й тактичну ділянку. За час операції втрати противника склали майже 1500 загиблих і поранених, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки.

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Прорив ворожої оборони та створення плацдарму на старті операції здійснили спільні сили «Хартії» та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Усю хроніку перших днів наступу показано в документальному фільмі «Рух почався», прем’єра якого відбулася на YouTube. У стрічці розкрито, як працювали піхотинці, оператори дронів, артилеристи, танкісти та офіцери штабу.

Керує операцією полковник Ігор «Корнет» Оболєнський – нині командир корпусу «Хартія».

Переглянути фільм можна за посиланням: https://youtu.be/Ql47h1UPC0w