    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Підприємець з Куп’янська, який підключав інтернет окупантам, постане перед судом у Харкові
09.05.2025  20:19   

Підприємець з Куп’янська, який підключав інтернет окупантам, постане перед судом у Харкові

Колаборант допомагав росіянам під час окупації Куп’янська в 2022 році — його судитимуть у Харкові.

Підприємця з Куп’янська судитимуть за сприяння окупантам

Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області скерували до суду обвинувальний акт щодо 51-річного місцевого підприємця, якого обвинувачують у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації Куп’янська російськими військами чоловік, який надавав послуги з дротового та бездротового електрозв’язку, погодився співпрацювати з ворогом. Він виконував ремонт і відновлення пошкодженої оптоволоконної мережі та забезпечував інтернетом підрозділи російської армії й окупаційну адміністрацію.

Зокрема, колаборант провів зв’язок у будівлі місцевого «суду», «поліції», «митниці», а також у навчальні заклади, які використовувались окупантами. У своєму офісі він облаштував пункт доступу до інтернету, де місцеві мешканці могли здійснювати дзвінки — за це вони сплачували гроші на місці. На одній із серверних фігурант увімкнув спеціальний додаток для зв’язку, контрольований військовими рф.

Після деокупації чоловік виїхав до Харкова, намагаючись уникнути відповідальності, однак його діяльність було розкрито. Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу, і підозрюваного затримали.

На період досудового розгляду фігурант перебуває під вартою. Справу слухатимуть у Основ’янському районному суді Харкова.

Обвинуваченому загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі з можливістю додаткового обмеження у вигляді заборони займати певні посади чи види діяльності строком до 15 років, а також — з конфіскацією майна або без неї.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканець Харківщини, який обіймав керівну посаду в окупаційних органах влади отримав вирок.

Тэги:  дерзрада, колаборант, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.05 Надзвичайні події СБУ затримала російського агента у складі бойової бригади ЗСУ на Харківщині 05.05 Надзвичайні події «Її ледь не знесло з балкону вибухом, але вона раділа ударам» — у Харкові судитимуть жінку за прославляння окупантів 01.05 Надзвичайні події Залізничник з Харківщини працював на ГРУ та передавав координати ешелонів ЗСУ
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 