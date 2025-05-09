09.05.2025 20:19

Підприємець з Куп’янська, який підключав інтернет окупантам, постане перед судом у Харкові

Колаборант допомагав росіянам під час окупації Куп’янська в 2022 році — його судитимуть у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області скерували до суду обвинувальний акт щодо 51-річного місцевого підприємця, якого обвинувачують у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації Куп’янська російськими військами чоловік, який надавав послуги з дротового та бездротового електрозв’язку, погодився співпрацювати з ворогом. Він виконував ремонт і відновлення пошкодженої оптоволоконної мережі та забезпечував інтернетом підрозділи російської армії й окупаційну адміністрацію.

Зокрема, колаборант провів зв’язок у будівлі місцевого «суду», «поліції», «митниці», а також у навчальні заклади, які використовувались окупантами. У своєму офісі він облаштував пункт доступу до інтернету, де місцеві мешканці могли здійснювати дзвінки — за це вони сплачували гроші на місці. На одній із серверних фігурант увімкнув спеціальний додаток для зв’язку, контрольований військовими рф.

Після деокупації чоловік виїхав до Харкова, намагаючись уникнути відповідальності, однак його діяльність було розкрито. Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу, і підозрюваного затримали.

На період досудового розгляду фігурант перебуває під вартою. Справу слухатимуть у Основ’янському районному суді Харкова.

Обвинуваченому загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі з можливістю додаткового обмеження у вигляді заборони займати певні посади чи види діяльності строком до 15 років, а також — з конфіскацією майна або без неї.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканець Харківщини, який обіймав керівну посаду в окупаційних органах влади отримав вирок.