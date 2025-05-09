09.05.2025 21:17 Рита Парфенова

Світлана Москвіна – «Спортивна зірка Слобожанщини» квітня 2025 року

На континентальній першості у ваговій категорії до 64 кг харків’янка показала результат 221 кг у двоборстві та стала «Спортивною зіркою Слобожанщини» квітня 2025 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

У квітні 2025 року харківська важкоатлетка, Заслужений майстер спорту України Світлана Москвіна (Самуляк), виборола бронзову медаль на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, який проходив у столиці Молдови – Кишиневі.

У ваговій категорії до 64 кг спортсменка змагалася з 28 суперницями. У вправі «ривок» Москвіна підняла 96 та 100 кг, здобувши малу срібну медаль. Спроба на 102 кг виявилась невдалою. У поштовху вона реалізувала другу спробу з вагою 121 кг, не впоравшись із третьою на 123 кг. Загальний результат – 221 кг – забезпечив харків’янці третє місце у підсумковому заліку.

За успішний виступ на міжнародних змаганнях комісія Відділення НОК України в Харківській області визнала Світлану Москвіну найкращою спортсменкою квітня, присвоївши їй звання «Спортивна зірка Слобожанщини». Її тренер Валерій Нікулін також був відзначений як найкращий тренер місяця.

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